Incêndio atingiu nesta manhã de sábado (10) uma usina de reciclagem na BR-060 saída para Sidrolândia. Equipes avançadas dos bombeiros estão no local contendo as chamas. De acordo com moradores o incêndio começou na noite de sexta-feira (9) na parte dos fundos da empresa e se alastrou em direção ao depósito. Devido o vento forte o fogo logo se alastrou em torno do local.

Motoristas precisam redobrar o cuidado devido a visibilidade baixa no local por conta da fumaça. As casas próximas também foram tomadas pela fumaça densa.