Ultrapassou o número de 540 mil o número de pessoas alcançadas com o vídeo protagonizado pela ex-ministra e candidata ao Senado, a deputada federal Tereza Cristina (PP), reafirmando o apoio dela e do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), à candidatura de Eduardo Riedel (PSDB), na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul.

“Eu quero reforçar o que todo o Brasil já está vendo nas redes e na TV. É oficial. Eu e o nosso presidente Jair Bolsonaro escolhemos você, Riedel. É com você que nós queremos andar e trabalhar pelo futuro de MS”, diz Tereza, principal aliada de Bolsonaro no Estado.

Ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza foi responsável por conduzir um dos setores mais fortalecidos do país durante a retomada da economia, o agronegócio, reforçando no exterior a imagem do Brasil como um celeiro do mundo. “Nossos projetos estão muito alinhados com esse novo Brasil que está sendo construído. Nós acreditamos nos mesmos valores”, reforçou Eduardo Riedel.

Bolsonaro sempre destacou a capacidade técnica e política de Tereza Cristina, e a classificou como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do país, bem como pela capacidade econômica de sua gestão durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19. “Eu e o presidente confiamos no caráter, na sua honestidade, na sua capacidade de gestão. Com toda certeza o MS vai avançar”, finaliza Tereza no vídeo, que também foi ao ar essa semana durante o programa eleitoral gratuito no rádio e televisão.

CONFIRA O VÍDEO

VIDEO VIRALIZA TEREZA EDUARDO BOLSONARO (1)