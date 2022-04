Um homem de 53 anos foi preso na madrugada da última sexta-feira (1), tentando furtar uma chiparia no bairro Taveirópolis, em Campo Grande (MS). O vigilante particular da região fazia rondas quando notou que a janela da chiparia estava arrombada. Ao se aproximar do local e emitir um som sonoro o acusado sai do estabelecimento comercial e se escondeu atrás de uma árvore. Contudo ele foi perseguido pelo vigilante. O guarda entrou em luta corporal com o autor e gritou por ajuda. O proprietário, que reside próximo do local, escutou os gritos e correu para ajuda-lo. Ambos imobilizaram o larápio até a chegada da Polícia.

Segundo o proprietário do comércio invadido, o prejuízo da janela quebrada, bem como das grades, ficará em torno de R$ 2 mil. Quando a Polícia chegou, prendeu o suspeito em flagrante e o encaminhou para a Depac Cepol.