O vereador Delei Pinheiro (PSD), recebeu a notícia sobre o roubo de fios na Escola Padre Heitor Castoldi localizada na Vila Nhanha, preocupado com a segurança da população o vereador solicitou em regime de urgência , policiamento ostensivo no entorno da Escola e em toda extensão do bairro e região. O parlamentar reforçou o pedido de quebra molas para a Rua das Mamonas localizada no Bairro Center Parque. Uma solicitação antiga e já protocolizada e enviada aos órgãos responsáveis.

Outra solicitação realizada pelo vereador Delei foi o pedido de implantação de uma faixa de pedestre em frente à caixa econômica federal, localizada na Av. Bandeirantes. A solicitação chegou através dos usuários da Caixa que, ao atravessar a rua encontram dificuldades devido não ter sinalização em frente ao banco. E por fim o vereador enviou o pedido de sinalização horizontal e vertical na Rua dos Peixes localizada na Vila Nhanha.