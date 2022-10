Temporal que atingiu Jardim deixou os moradores sem luz, rua coberta de granizo e árvores derrubadas. Já foram contabilizados vários estragos com queda de árvores em estacionamentos e na área central do município. Além disso, muitos pontos precisaram ser interditados e o trânsito segue bloqueado em alguns trechos. A Tempestade chegou a afetar as cidades de Bonito, Guia Lopes da Laguna e Laguna Caarapã.

A Prefeitura Municipal de Jardim em nota disse que está tomando todas as medidas para sanar e restabelecer a normalização das atividades nos pontos afetados. “A Energisa informa que a distribuição de energia foi afetado durante o temporal acometido nesta cidade. Dos quatro alimentadores que atendem Jardim, três foram danificados, trazendo problemas de fornecimento de energia na área urbana e rural”, completou.

INMET

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de tempestade que pode atingir todo Mato Grosso do Sul ao longo do dia. As rajadas de vento podem chegar aos 100 km por hora com risco de queda de granizo.

O aviso integra os municípios afetados, como: Guia Lopes da Laguna, Jardim, Laguna Caarapã, bem como Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

O alerta é válido também para Campo Grande, Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina e Dourados.