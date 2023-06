Viqua leva sua linha para irrigação à Hortitec 2023

Os produtos de irrigação da Viqua serão levados pelo oitavo ano à Hortitec 2023, que acontece de 21 a 23 de junho de 2023, no Parque da Expoflora, no município de Holambra (SP). A novidade é que a empresa chega ao evento com uma nova direção, após ter 100% de seu capital adquirido pela Krona, uma das maiores marcas do país no segmento de tubos e conexões. O negócio foi firmado no início de maio.

“A marca Viqua, que já é líder no segmento de registros para irrigação, agora soma forças com a Krona para novas oportunidades e avanço no mercado do agronegócio. Será uma jornada próspera, cheia de engajamento, sinergia e sucesso”, projetou Luciana Nunes, diretora Comercial e Marketing da Viqua. O Diretor Executivo da Krona e da Viqua, Fernando Oliveira, reforçou o otimismo com a aquisição. “O Grupo Krona e o mercado só têm a ganhar com essa união de caminhos marcados pela alta qualidade, tecnologia, inovação e excelente relacionamento com os clientes”, enfatizou.

Na avaliação do gerente Comercial de Irrigação da empresa, Pablo Moreno, “vivemos um momento de ótimas expectativas no mercado da irrigação, percepção compartilhada por clientes, parceiros e representantes, que acreditam muito na força e união de duas marcas muito reconhecidas pela qualidade, atendimento e entrega. O cliente e a inovação continuam sendo nosso foco e nossa força para esse novo ciclo”, ressaltou.

Ao analisar o mercado, Luciana Nunes lembrou que “nos últimos anos, tivemos um crescimento forte no segmento de irrigação, com a conquista de novos clientes, fortalecimento de parcerias, expansão na participação das áreas irrigadas e muitos lançamentos de produtos para este segmento que tem um avanço pujante no Brasil”.

PRODUTOS EM DESTAQUE

Saída Aspersor Compacta

Desenvolvida a partir de demandas de produtores rurais, a saída de aspersor compacta é mais robusta e compacta (peça única) em comparação aos modelos convencionais existentes no mercado. Lançada na Hortitec 2022, é um produto inovador, com nervuras internas e externas que lhe garante uma maior resistência e durabilidade. Com a saída do tubo de subida reforçada, possíveis rachaduras provenientes de impactos neste local são minimizadas. É um produto exclusivo no mercado e que possui patente requerida. A saída de aspersor compacta está disponível das bitolas 2×1” e 2×3/4” da linha móvel (ER).

A linha móvel Engate Roscável (ER) possui conexões Engate Roscável (ER), que são utilizadas em sistemas de irrigação móveis e/ou semifixo por aspersão, canhões, mini-canhões. Fabricada em PVC e com proteção UV, é resistente à radiação solar, assim como desgastes e impactos originados pelo uso constante. O anel de vedação bi-labial garante uma maior estanqueidade. Com facilidade para montagem e desmontagem, não necessita de ferramentas para o acoplamento, pois possui engates com rosca de passo longo e com batente antitravamento. Todas as conexões dimensionadas à classe de pressão PN80 (8,0 Kgf/cm²). Intercambialidade com as principais marcas do mercado. Está disponível nos diâmetros de 50mm (2”) e 75mm (3”).

Registro Irrigação

A Viqua é pioneira na fabricação de registro monobloco de bloqueio de vazão. É um registro de vazão plena, o que proporciona menor perda de carga. Os anéis de vedação proporcionam uma maior estanqueidade. Possui volante ergonômico, facilitando os movimentos de abertura e fechamento do registro. Atende aos diversos tipos de sistemas de irrigação e é produzido em PVC com proteção UV, o que oferece uma alta durabilidade e resistência à radiação solar. Sistema exclusivo de encaixe entre volante e esfera. Líder no segmento de registros compactos, apresenta opções Registro Compacto Esfera Roscável (bitolas de ½ até 4”) e Registro Compacto Esfera Soldável (bitolas de 20 até 100mm).

Linha Fixa

As conexões da Linha Fixa são utilizadas em sistemas permanentes de irrigação por: aspersão convencional, canhões, mini-canhões, microaspersão e gotejamento. São sistemas permanentes de irrigação enterrados. São produzidas em PVC com proteção UV, que oferece uma alta durabilidade e resistência à radiação solar. Produto fabricado na cor azul, mantendo a identidade do projeto de irrigação. Todas as conexões dimensionadas à classe de pressão PN80 (8,0 Kgf/cm²). Intercambialidade com as principais marcas do mercado. Portfólio diversificado em tipos de conexões (bucha, luva, tês, adaptadores) e bitolas (até 100mm).