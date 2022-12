A programação da Cidade do Natal segue até o dia 15 de janeiro com diversas atrações. Na virada do ano (31) será realizada uma noite especial, repleta de shows e apresentações culturais para as famílias campo-grandenses, a partir das 20h.

Quem abre a festividade é o DJ Marcelo Nova, na sequência, às 21h é a vez da Banda On The Road; às 22h30 o cantor de pagode, Fernandinho se apresenta. Para encerrar a noite, às 23h40, a Banda de Ontem fecha com chave de ouro a virada do ano, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

No dia, a tradicional Parada Natalina será às 19h. O desfile conta com mais de 30 personagens, incluindo o Senhor e a Senhora Rena, além do cortejo musical. Ao final, as crianças e os adultos poderão tirar fotos com as atrações. No local, a Parada segue até o dia 8 de janeiro.

A Praça de Alimentação irá funcionar até à 1h30 do 1º dia de 2023. Os brinquedos e a Casa do Papai Noel até às 20h.

Cidade do Natal

O local segue até o dia 15 de janeiro. Ao todo, serão 30 dias de programação com cortejo musical, Parada Natalina, trenzinho, presépio que conta em sua decoração, com uma árvore Oliveira de 200 anos, além da tão disputada roda gigante, este ano, com acessibilidade.

O espaço conta a Casa do Papai Noel e uma praça de alimentação com 11 tendas gourmet – que fazem referência a prédios históricos de Campo Grande, como por exemplo o Colégio Oswaldo Cruz, Pensão Pimentel, Hospedaria Ramalho, Hotel Americano, Casa do Artesão, entre outros -, com refeições em valores acessíveis a partir de R$ 10.

Além da roda gigante, há outras novidades relacionadas à acessibilidade, incluindo a instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual.

A programação diária das atrações culturais e demais informações podem ser conferidas no endereço eletrônico https://natal.campogrande.ms.gov.br/

Novidade

Desde o dia 15 de dezembro está em funcionamento a linha 020 – Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho, com o objetivo de atender a população campo-grandense que deseja visitar a Cidade do Natal.

O trajeto de ida e volta é pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, segue para a Cidade do Natal e volta para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto. O horário de circulação será das 15h45 às 23h25.

A linha, com tarifa usual para pagamento, segue disponível até o dia 15 de janeiro de 2023, dia de encerramento das atividades e programações no espaço público natalino.

Serviço

CIDADE DO NATAL

Data: Até 15/01

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Horário: das 17h às 22h30