O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional de Campo Grande irá contar com duas novas bases operacionais descentralizadas anexas às Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) do Bairro Universitário e Coronel Antonino. As novas estruturas garantirão melhor estrutura e condições para os servidores, atendendo as exigências e requisitos técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca que além do benefício direto ao funcionamento do serviço, a reestruturação das bases assegura a vinda de recursos provenientes das habilitações.“Adequações como esta são fundamentais para que a gente consiga receber recursos e manter o serviço em pleno funcionamento. Ganha o Município e a população que é diretamente beneficiada através do atendimento prestado”, comenta. Nos últimos quatro anos, Campo Grande conseguiu um aporte de R$ 60 milhões com a habilitação de inúmeros serviços, incluindo o SAMU.

A base descentralizada do Universitário teve a obra concluída e deve ser entregue nos próximos dias. Já a obra da base Coronel Antonino está em fase de acabamento e a expectativa é de que seja finalizada nos próximos meses.

Construção da base do Coronel Antonino está em fase final.As obras atendem o que é estabelecido em projeto arquitetônico de bases descentralizadas do Ministério da Saúde, adequando os espaços utilizados pelos servidores (repousos, banheiros, copa, almoxarifado e expurgo), bem como o espaço destinado à ambulância contemplando estacionamento com cobertura, área de limpeza e entrada e saída dos veículos devidamente sinalizada.

Ele lembra que o SAMU teve diversos avanços nos últimos anos, que vão desde a inauguração de uma nova central a renovação de toda a a frota, além da entrega de novas bases.

“Logo quando assumimos o SAMU tinha apenas nove viaturas em sua maioria com problemas de manutenção. O serviço chegou a ter apenas uma viatura em funcionamento. Com planejamento, conseguimos superar as dificuldades e conseguimos renovar 100% da frota”, complementa.