De repente você recebe uma chamada telefônica de uma empresa da qual você possui vínculo anunciando ser um fornecedor retornando ligações, membros do suporte técnico de sua provedora de internet solicitando dados de seu computador ou de lojistas exigindo pagamentos e de uma hora pra outra você acaba tendo prejuízos financeiros e muita dor de cabeça.

Batizado de vishing (o phishing com o uso de voz) os golpes que envolvem a realização de chamadas telefônicas por voz tem crescido muito durante a pandemia. A transição para o home office, onde a tecnologia ainda dá seus primeiros passos para se adaptar em um novo mundo, deixa desprotegido milhões de usuários que não compreendem o perigo que o acesso aos dados significa em um mundo totalmente conectado.

Segundo um estudo realizado em 2019 pela Comissão Federal dos Estados Unidos, golpes do tipo provocam danos com valores que giram em torno de US$ 960 dólares (R$ 4,8 mil na cotação atual). Embora golpes telefônicos não sejam novidades, a era digital trouxe um novo grau de sofisticação aos criminosos que buscam na exposição das redes sociais e sistemas de pesquisa, informações sobre vítimas para criar uma narrativa convincente para lhes tirar dinheiro.

O antigo golpe em que um sequestrador ligava num celular pedindo dinheiro evoluiu. Agora chamado de Vishing, o golpe está mais refinado e faz com os bandidos, munidos de uma série de informações sobre a vítima que ela mesma entrega a eles (seja alimentando as redes sociais para que eles tenham um discurso convincente ou mesmo entregando de mão beijada senhas e realizando pagamentos) faz com que as vítimas se sintam extremamente inocentes, caindo no conto do vigário e entregando o ouro de mão beijada aos bandidos.

Boca do Povo listou alguns ‘modus operandi’ que fazem com que o Vishing cause prejuízo para os desavisados que, acostumados com algumas situações não percebam que estão caindo em um golpe para que você leitor, não passe por isso.

Ligações falsas de Telemarketing – os golpes prometem promoções muito boas para serem verdades, falam sobre ganhos na loteria (mesmo quando uma aposta não foi realizada) e prometem cartões de crédito com taxas reduzidas. O elemento em comum é a pressão para tomar decisões rápidas e realizar pagamentos em dinheiro para desbloquear o prêmio prometido que acaba em prejuízo certo.

Ligações de Agências do Governo – ligações de uma suposta repartição de finanças governamental afirmam que você deixou de pagar impostos e tem a chance de quitá-los imediatamente ou pagar uma multa. Novamente, o relógio está correndo e você tem pouco tempo para decidir se abraça a oferta ou corre o risco de gastar mais no futuro;

Ligações falsas de Suporte técnico – golpistas usam marcas famosas para contactar vítimas afirmando que há um problema com os computadores delas e, a partir disso, solicitar informações de login e senha. Em casos mais sofisticados, um malware infecta o alvo e exibe uma janela de pop-up recomendando o contato telefônico para o conserto do problema;

Bancos – não é incomum que agências bancárias liguem para seu telefone caso detectem fraudes ou movimentações suspeitas. No entanto, esteja atento ao fato de que, ao contrário dos golpistas, seu gerente nunca vai pedir o código de segurança de seu cartão ou um código enviado por mensagem de texto para seu celular durante um atendimento.

Como se proteger do vishing?

Para se proteger dos golpes, é preciso ficar atento a algumas características em comum: se uma ligação de um banco ou agência governamental se origina de um celular, é certo que se trata de um golpe. Também é preciso ficar atento a chamadas de códigos de área distantes, bem como a pressões para realizar transações bancárias urgentes. Para completar, nunca instale os softwares recomendados nessas conversas, tampouco ceda a pressões de quem responde de forma agressiva a recusas.

Ao detectar ao menos uma dessas características, a melhor opção a tomar é simplesmente desligar a chamada e procurar entrar em contato com a empresa usada como disfarce pelos golpistas relatando o que aconteceu. Essas dicas valem principalmente se você tem algum produto anunciado em sites de venda ou costuma compartilhar sua rotina nas redes sociais. Para se proteger contra novos golpes, temos que nos atentar para novos riscos, e isso, a internet oferece de sobra.