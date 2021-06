Empresárias, representantes da Visit Pantanal, entidade que reúne empresas do turismo da região, foram recebidas pelo prefeito Fábio Florença (PDT). O grupo solicitou investimentos estratégicos no setor do turismo, como a construção de um Centro de Atendimento ao Turista e a reforma do Centro Referencial da Cultura Terena.

Entre as ações de governança, a Visit Pantanal reiterou pedidos para apoio às campanhas de divulgação de Miranda, bem como à participação da cidade em feiras e eventos turísticos.

A vereadora Elange Ribeiro (PSD), que articulou a agenda, também participou da reunião. Pela Visit, participaram as empresárias Cristina Moreira, Carmem Omizolo e a secretária Executiva da instituição, a turismóloga Aline Bezerra da Costa Miranda.

“O setor do turismo pode contar com nosso apoio, dentro do que for possível, pois é uma atividade muito importante para a economia de Miranda”, afirmou Fabio Florença ao término da reunião.