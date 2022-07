O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Desembargador Paschoal Carmello Leandro, recebeu, na última terça-feira (19), a Juíza Auxiliar da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Dra. Flávia da Costa Viana, e o Diretor-Geral do TSE, Dr. Rui Moreira de Oliveira, em visita institucional à corte sul-mato-grossense, representando o ministro Edson Fachin, Presidente do TSE.

O encontro teve como propósito cumprir agenda de compromissos da Justiça Eleitoral brasileira.

A visita institucional ocorreu por iniciativa do presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, com a finalidade de conhecer os desafios de cada Tribunal Regional Eleitoral, identificar boas práticas, apresentar questões administrativas relevantes do processo eleitoral, bem como promover o alinhamento de ações direcionadas à segurança e transparência das Eleições vindouras.

O Diretor-Geral do TRE-MS, Hardy Waldschmidt fez uma apresentação sobre a gestão administrativa e judiciária da justiça eleitoral sul-mato-grossense, trazendo um breve panorama do Tribunal, além das providências para a realização das eleições gerais de 2022. Destacou o Diretor-Geral ao final de sua apresentação, “cuida-se de uma Justiça Especializada que segue incansável na construção de uma sociedade de grandeza democrática e que, no âmbito interno, traz como um princípio nodal da atual administração a gestão pública consciente e responsável”.

Em sua exposição, Dra. Flávia Viana ressaltou a relevância da proximidade e da atuação harmônica e coordenada do TSE e dos TREs. Disse que “as visitas institucionais aos Regionais nos permitiram conhecer com mais profundidade as peculiaridades e os desafios de cada região de nosso país. Também foi possível constatar que a Justiça Eleitoral brasileira está absolutamente preparada para realizar eleições justas, seguras e transparentes, garantindo que seja respeitada, por meio do voto, a voz de cidadãs e cidadãos de todos os cantos do nosso belo e diverso Brasil”.

“É essencial que o processo de comunicação funcione bem, afinal a justiça eleitoral trabalha de maneira sistêmica”, destacou o Diretor-Geral do TSE, Dr. Rui Moreira quando se reportou ao estreitamento da relação entre o TSE e os TREs para a realização das eleições em um país, que conta com mais de 156 milhões de eleitores, como o Brasil.

Prestigiaram a apresentação, o Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do TRE-MS, Des. Julizar Barbosa Trindade, o Juiz-membro Juliano Tannus, o Procurador Regional Eleitoral, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, o Juiz Auxiliar da Presidência do TRE-MS, Dr. Fernando Chemin Cury, o Juiz Eleitoral da 44ª Zona Eleitoral, Alexandre Tsuyoshi Ito, bem como servidores do Tribunal.

Após as apresentações no Plenário, Dra. Flávia e Dr. Rui, acompanhados pelo Diretor-Geral, Hardy Waldschimdt, Secretária de Tecnologia da Informação, Luciana Aguiar e Secretário de Administração e Finanças, Sérgio Roberto da Silva, conheceram as instalações do Anexo do Tribunal, prédio que abriga o o Almoxarifado, Arquivo Central e Depósito de Urnas do TRE-MS.