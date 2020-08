Ainda com o objetivo de conter a proliferação do contágio pelo novo coronavírus e devido ao quadro crítico que o Estado vem enfrentando, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) decidiu prorrogar até 31 de agosto a suspensão das visitas em todas as unidades prisionais de Mato Grosso do Sul.

A alternativa encontrada para que os reeducandos possam manter contato com seus familiares foi a operacionalização de visitas virtuais assistidas utilizando a tecnologia de videochamadas. Para reforçar a iniciativa e atender a grande demanda, o Instituto Ação pela Paz doou 55 notebooks para a agência penitenciária.

Além das visitas presenciais, também continuam suspensos os eventos sociais, palestras, projetos, atividades escolares, bem como grupos e projetos educacionais dentro dos estabelecimentos penais; além da assistência religiosa e ações das instituições cadastradas, assim como os setores de trabalho das unidades, exceto as atividades consideradas essenciais, determinadas pela direção de cada presídio. As escoltas continuam sendo realizadas apenas em casos emergenciais de saúde ou com audiência marcada.

A Agepen mantém os cuidados preventivos nos casos de entrada de novos custodiados, que continuam passando por triagem preliminar. Além disso, também é realizado o isolamento preventivo de internos que chegam de delegacias ou daqueles que apresentam sintomas gripais, com acompanhamento médico necessário.