Com este agravamento da contaminação pelo coronavíurus em Mato Grosso do Sul, a Agepen, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, resolveu prorrogar mais uma vez a suspensão de visitas presenciais nas unidades penais de Regime Fechado de MS. O novo prazo, publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25.3), é 11 de abril.

As visitas sociais virtuais tem sido uma alternativa para priorizar o contato familiar durante o cumprimento de pena, e até o mês de fevereiro deste ano, já foram realizadas 8.306 visitas virtuais em todo o estado. Destas, 6.674 foram viabilizadas através da parceria com o Instituto Ação Pela Paz, que realizou a doação e distribuição de 55 notebooks a 29 unidades prisionais de regime fechado, em 18 diferentes municípios do estado. Também estão interrompidas as atividades de assistência religiosa e ações das instituições cadastradas na Agepen.