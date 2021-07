John Roby, de 66 anos, passou por um acidente de moto em uma rodovia do estado de Minnesota, nos EUA, em junho de 2020 e ficou completamente desfigurado. Levado de helicóptero para a Clínica Mayo, ele teve que se submeter a uma complicada reconstrução facial, que só foi completamente possível após dois médicos decidirem utilizar uma impressora 3D para descobrir como recompor o rosto destruído.

Com a face destruída mesmo sendo encontrado no local do acidente com o capacete, John deu entrada no hospital e médicos de diversas especialidades foram chamados para avaliar a extensão e a gravidade dos ferimentos, entre eles, o cirurgião plástico e reconstrutivo dr. Basel Sharaf. Depois de estabilizado, devido ao um ferimento no pescoço a aorta, e dos exames necessários para avaliar a reconstrução, dr. Sharaf explicou que o trauma facial do paciente era tão extenso, que uma cirurgia tradicional seria “perda de tempo”.

Sem esperanças de poder atuar utilizando as técnicas convencionais, Sharaf buscou ajuda no Laboratório de Modelagem Anatômica Tridimensional (3D) da própria clínica e com a ajuda do diretor do laboratório, dr. Jonathan Morris, usou as tomografias computadorizadas da cabeça e do pescoço de John para criar uma série de modelos, em tamanho real, de cada osso específico do rosto do paciente, replicando completamente o rosto e o crânio de John Roby em 3D.

Fabricados de cores diferentes e como uma espécie de ‘Lego humano’, dr. Morris e o dr. Sharaf começaram a montar os fragmentos nos locais em que deveriam ficar, utilizando diversas fotos recentes de John, para orientar o processo. Diferentemente do modo tradicional, onde as placas utilizadas para reparar ossos fraturados são moldadas e ajustadas no centro cirúrgico, a equipe médica usou o planejamento virtual e as impressões 3D para compor as placas cirúrgicas necessárias na reconstrução antes da cirurgia, economizando muito mais tempo durante o procedimento.

“Mas a melhor notícia é de que a interação das equipes de Engenharia, Radiologia e Cirurgia Plástica foram capazes de montar um crânio corrigido, onde todas as partes que criadas estão agora na área e lugar certos, no formato do crânio do paciente para que ele pareça normal e que também funcionam de maneira normal”, afirmou o dr. Morris. Quanto ao tempo, a tecnologia reduziu 5 horas em comparação com uma cirurgia padrão. Isso significou menos tempo do paciente sob anestesia e menor perda de sangue. Nada como a satisfação de ter ser rosto reconstruído fielmente.