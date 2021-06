Um jovem de 27 anos foi socorrido nesta tarde terça-feira (22) após ser espancado e deixado as margens da BR-262 sentido a Ribas do Rio Pardo (MS). Ele alegou que havia sido sequestrado por volta do meio-dia depois de ser confundido com serial killer Lázaro Barbosa. A Polícia Militar foi acionada e acionou o Corpo de Bombeiros que encaminhou a vítima desorientada a Santa Casa. Ele apresentava lesões na cabeça, tórax e região pélvica. Ele havia sido sequestrado por quatro homens no Tiradentes e levado para uma região de mata. De acordo com a Polícia Militar, ele tem passagens por tráfico e pode ter sido agredido em uma cobrança de dívida de drogas.