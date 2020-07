O Corinthians precisava vencer e dependia da vitória do São Paulo para se classificar. Deu tudo certo para o Timão, que fez sua parte ao derrotar o Oeste por 2 x 0, em jogo realizado na Arena Barueri. Com o resultado, o Timão chegou a soma de 17 pontos, e garantiu a segunda posição no Grupo D, atrás do Bragantino, que terminou com 23 pontos. Os gols do Corinthians foram marcados por Avelar, no primeiro tempo e Ederson na etapa final. Os dois times se enfrentam na segunda fase.

Enquanto isso o São Paulo derrotou o Guarani, por 3 a 1, em partida realizada na Vila Belmiro, em Santos. O Tricolor já estava classificado e entrou em campo e arrasou com adversário, que dá adeus ao Paulistão. O São Paulo ficou como primeiro do Grupo C, com 21 pontos, e o Mirasol garantiu a segunda posição com 17 pontos. POs dois também se enfrentam na fase seguinte.

Entre os chamados times grandes do Paulistão só o Santos perdeu. Caiu diante do Novorizontino por 3 a 2. A pesar da derrota, o Peixe terminou na liderança do Grupo com 16 pontos e a Ponte Preta ficou em segundo. Ambas as equipes se enfrentam na fase seguinte.

O Palmeiras já estava classificado, mas venceu o Água Santa por 2 a 1. Vai enfrentar, agora, o Santo André, que ficou em segundo do Grupo, com 20 pontos. Os jogos das quartas de final serão na próxima Quarta e Quinta-feira.

OUTROS JOGOS DO PAULISTÃO NESTE FINAL DE SEMANA

Santo André 1 x 3 Ituano

Ferroviária 2 x 0 Inter Limeira

Mirasol 0 x 1 Ponte Preta

Bragantino 2 x 0 Botafogo