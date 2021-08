O ‘’Agosto Lilás‘’ é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, que neste ano completa 15 anos, visando sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

A campanha nasceu em 2016 e foi idealizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres (SPPM) em comemoração aos 10 anos da lei Maria da Penha e reúne diversos parceiros governamentais e não-governamentais promovendo palestras, rodas de conversa e ações de mobilização, desde 2016 até o ano de 2020 já alcançou um público aproximado de 419.404 pessoas.

Uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de agressão durante a pandemia, seja ela verbal, sexual ou física. São 17 milhões de mulheres agredidas entre junho de 2020 e maio de 2021, ou 24,4% do total. Em 2020 existiu um aumento de 33% em relação a 2019 dos casos de feminicídios no estado.

’ Aumentar as ações de prevenção e sensibilizar a sociedade a fim de que possamos evitar novas mortes, amparar as mulheres que sofrem deste tipo de violência, romper o medo e o silêncio e mandar recado aos agressores que a violência já não é mais tolerada e que serão responsabilizados pelos crimes cometidos, assim poderemos salvar vidas ‘’ fala do Vereador Edu Miranda.

Se você é vítima de VIOLÊNCIA procure ajuda! NÃO tenha medo, NÃO tenha vergonha, você NÃO está sozinha.

Para pedir ajuda caso sofra esse tipo de violência ligue:

180 – Central de Atendimento à Mulher

100 – Direitos Humanos Brasil

190 – Polícia Militar

Você pode fazer uma denúncia online pelo site www.pc.ms.gov.br.

O gabinete do Edu Miranda possui atendimento digital por meio do Número: (67) 9 92209393.

Fique por dentro das novidades do vereador acessando as redes sociais:

Instagram: @eueduardomiranda Facebook: eueduardomiranda