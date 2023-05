Vivo e Helexia Brasil inauguram três usinas solares no Paraná

As usinas estão localizadas nos municípios de Alto Paraná, Cidade Gaúcha e Loanda e devem abastecer cerca de 1,7 mil pontos de consumo da Vivo, como parte de sua estratégia em energia renovável e compromisso com o desenvolvimento sustentável

Com as novas unidades, a Vivo chega a 55 usinas em GD em todo o Brasil

A Helexia, player internacional em transição energética, entregou, no mês de abril, três usinas solares para a Vivo, como parte do projeto de geração distribuída e consumo de energia 100% renovável. As instalações estão localizadas nas cidades do Alto Paraná, Cidade Gaúcha e Loanda, no Paraná. Juntas, as usinas somam 18,4 megawatts-pico (MWp) de capacidade instalada e devem abastecer mais de 1,7 mil pontos de consumo da Vivo.

As obras, pioneiras na região, duraram cerca de 12 meses e geraram cerca de 120 empregos diretos e indiretos na região.

“O Paraná é um estado com potencial incrível para transição energética e com boas perspectivas para um consumo de energia consciente, pois oferece boas oportunidades para usinas fotovoltaicas. Por isso, além do contrato com a Vivo, estamos visualizando outras frentes, para prestação de serviços de eficiência energética por exemplo, reforçando o modelo de negócios sinergético da Helexia no país”, afirmou Aurélien Maudonnet, CEO da Helexia Brasil.

“A inauguração das usinas a serviço da Vivo no Paraná é mais um importante passo em nosso projeto de geração distribuída, que prevê a instalação de unidades de fontes solar, hídrica e de biogás, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e diversificação da matriz energética em diferentes regiões do país”, revela Caio Guimarães, Diretor de Patrimônio, Logística e Compras da Vivo. Além de contribuir com o meio ambiente por ser renovável e de baixo impacto, a geração distribuída de energia, contribui para aliviar o sistema de distribuição, reduz ineficiências e perdas na transmissão e gera redução de custos. Com as novas unidades, a Vivo chega a 55 usinas em GD em todo o Brasil.

Em março, a Helexia ainda finalizou as obras no município de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Com isso, a empresa atinge a marca de 23,3 MWp em operação comercial no Brasil.

A energia produzida em cada usina será injetada no Sistema Nacional Integrado (SIN), especificamente na rede da Distribuidora Local e se transformará em crédito para a Vivo, que terá importante economia em suas faturas de energia elétrica. Serão, ao todo, oito mil pontos de consumo da operadora distribuídos entre os estados de Rondônia e, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Ceará, Amazonas, Rio Grande do Sul e Tocantins.