Vizinha que chamou humorista de ‘macaco’ é condenada a deixar edifício

A aposentada Elisabeth Morrone, responsável por ataques racistas contra seu vizinho, o humorista Eddy Junior (assista abaixo), em outubro de 2022, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a deixar seu apartamento no edifício, ”de forma definitiva, no prazo de 90 dias corridos, sob pena de adoção de medidas coercitivas”.

A juíza Laura de Mattos Almeida, da 29ª Vara Cível do TJSP, ainda condenou a ré ”ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa”. A expedição da condenação por indenização de dano moral foi nessa terça-feira (16/7).

A Justiça de São Paulo também julgou uma reclamação em que Elisabeth pedia a anulação de todas as multas aplicadas pelo prédio, além do pagamento de indenização por danos morais. O pedido foi negado.

Essa era uma ação proposta pelo condomínio United Home & Work, localizado na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Há outro caso em andamento envolvendo a aposentada após denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Nesse, a Justiça tornou Elisabeth ré sob as acusações de injúria racial e ameaça.

”Macaco, imundo, bandido”

No dia 18 de outubro de 2022, o influenciador digital e humorista Eddy Jr. usou suas redes sociais para expor uma série de ataques racistas que sofreu de Elisabeth Morrone (assista abaixo).

”Macaco, imundo, sujo e bandido” foram algumas das palavras usadas por ela para se referir ao comediante. Eddy deixou o seu apartamento no mesmo dia.

Em outro momento do vídeo, a moradora se recusa a usar o mesmo elevador que Eddy. “Ficar dentro da minha casa sofrendo ameaças de morte e calúnias sobre mim novamente por ser preto… Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também…”, escreveu ele na legenda da publicação.

”Não sei descrever o sentimento que estou sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar, vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil…”, acrescentou.

Segundo outros vizinhos do condomínio, as agressões da moradora e do filho dela contra Eddy eram frequentes. Como mostram as câmeras de segurança (veja abaixo), os dois já chegaram, inclusive, a bater na porta do humorista levando facão e garrafa de vidro.

Ainda em outubro de 2022, Eddy Junior teve aprovada pela Justiça de São Paulo uma medida protetiva contra Elisabeth. A aposentada foi obrigada a manter uma distância de, ao menos, 300 metros do influencer e de qualquer vizinho do andar de cima.



