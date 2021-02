CAMPO GRANDE/MS – Aconteceu na Favela da Portelinha, no bairro Parque Isabel Gardens, e conforme o BO, um homem, de 42 anos, connhecido como Alagoano, teve um surto e começou a espancar seu porco. Um vizinho, que bão teve nome divulgado, ao ver o que estava ocorrendo, ficou desesperado, e tentou intervir e foi agredido pelo dono do porco, com socos no rosto. O agressor ainda pegou uma barra de ferro e acertou a cabeça da vitima. Em seguida, quando pegaria uma foice para atingir a cabeça do vizinho, outras pessoas chegaram no local e segurou o autor.

A vitima foi levada para a UPA do Coronel Antonino. O acusado também procurou atendimento na unidade e depois foi levado para a Depac e acabou preso poe tentativa de homicídio e ainda foi indiciado por maus-tratos a animais e neste caso, a pena é de três meses há um ano de detenção.