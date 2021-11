Um jovem de 25 anos foi preso nesse domingo (28), no bairro Guanandi, em Campo Grande, após ser flagrado roubando um celular na casa dos vizinhos. Conforme o Boletim de Ocorrência, um casal dormia na residência, quando o vizinho invadiu o local para furtar um celular que estava na sala.

Entretanto, o morador, de 31 anos, acordou assustado com o barulho e foi verificar o que estava acontecendo, momento que viu o vizinho saindo pela porta da sala. Ao ser abordado pelo morador, o jovem pegou uma faca que estava carregando e tentou atacar o homem. Porém, em luta corporal, o suspeito deixou a faca cair e pulou o muro que dividia a residência com a que ele morava.

A Polícia foi acionada e, ao chegar no local, fez contato com a mãe do suspeito para que ele se entregasse. Ela o convenceu e ele confessou a prática, dizendo onde escondeu o aparelho furtado. O jovem foi preso e estará à disposição da Justiça para procedimentos legais.