Homem de 41 anos foi preso, na sexta-feira (22), no bairro Vila Cidade Morena, em Campo Grande, acusado de tentar furtar uma residência.

Conforme registro policial, o dono do imóvel estava viajando e, seu filho, que mora ao lado, estava cuidando do local.

Ao retornar para casa, notou que um homem estava saindo da casa do pai e, ao questioná-lo sobre o que estaria fazendo, foi ameaçado com um tijolo.

O rapaz começou a gritar por ajuda e funcionários de uma transportadora, que fica na mesma rua, saíram para ajudar a vítima.

Os envolvidos conseguiram conter o suspeito, que teve as mãos amarradas com fios de energia até a chegada da Polícia.

Ele foi preso e, na delegacia, afirmou que a esposa está passando por um tratamento de saúde e que ele precisa de dinheiro para comprar os remédios.

Decidiu, então, furtar alguma residência para adquirir bens e vendê-los. Com um alicate, conseguiu arrombar o cadeado do portão e entrou no local. Porém, nada de valioso foi encontrado e decidiu sair, quando se deparou com a vítima no lado de fora.

O suspeito passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (25).