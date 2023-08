Vizinho senti mal cheiro e corpo em putrefação é encontrado numa construção abandonada na Esplanada III em Chapadão do Sul. Segundo a perícia o cadáver estava no local há pelo menos 4 dias e havia sinais de perfurações; indicando a possibilidade de um homicídio. Câmeras de segurança próxima ao local podem ajudar a polícia na investigação do caso.