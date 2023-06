Volume de açúcar programado para exportação cai para 2,59 mi t

Conforme o relatório, foi agendado carregamento de 2,596 milhões de toneladas de açúcar, ante 3,054 milhões na semana anterior. Pelo Porto de Santos (SP) deve ser carregada a maior parte (1,642 milhão de toneladas). Depois aparecem o porto de Paranaguá, no Paraná (857.483 toneladas), Maceió, nas Alagoas (46.000 toneladas), São Sebastião, em São Paulo (44.530 toneladas), e Suape (5.400 toneladas).

A carga de açúcar a ser exportada consiste na variedade VHP (2,977 milhões de toneladas) e TBI (77,53 mil toneladas). O relatório da agência leva em conta as embarcações já ancoradas, as que estão em largo esperando atracação e ainda as com previsão de chegada até o dia 17 de julho.

Exportação

A receita diária média obtida com as exportações brasileiras de açúcar e outros melaços atingiu US$ 52,859 milhões em maio, com 22 dias úteis, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Já o volume médio diário de exportações chegou a 112,320 mil toneladas no mês. Foram exportadas 2.471.037 toneladas de açúcar em maio, com receita de US$ 1,162 bilhão e um preço médio de US$ 470,60 por tonelada. Na comparação com a média diária de maio de 2022, de US$ 27,562 milhões, houve alta de 91,8% no valor obtido diariamente pelas exportações de açúcar em maio de 2022.

Em volume, houve elevação de 57,6%, ante as 71,262 mil toneladas diariamente embarcadas em maio de 2022. Já o preço médio subiu 21,7%, ante os US$ 386,80 por tonelada verificados em maio de 2022. Em volume, a exportação de açúcar em maio aumentou 57% na comparação com as 1,567 milhão de toneladas embarcadas no mesmo mês de 2022. Já a receita aumentou 91% na comparação com os US$ 606 milhões obtidos em maio de 2022.