Volume de açúcar programado para exportação diminui para 2,4 mi t

Pelo Porto de Santos (SP) deve ser carregada a maior parte (1,654 milhão de toneladas). Depois aparecem o porto de Paranaguá, no Paraná (749.771 toneladas), Maceió, nas Alagoas (16.000 toneladas), São Sebastião, em São Paulo (35.000 toneladas), e Suape (7.000 toneladas).

A carga de açúcar a ser exportada consiste na variedade VHP (2,383 milhões de toneladas), TBI (46,78 mil toneladas), Cristal B150 (25 mil toneladas) e Refinado A45 (7.000 toneladas). O relatório da agência leva em conta as embarcações já ancoradas, as que estão em largo esperando atracação e ainda as com previsão de chegada até o dia 21 de julho.

Produção de açúcar e etanol

A produção de açúcar da região Centro-Sul segunda quinzena de maio totalizou 2,90 milhões de toneladas, disse a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica). Essa quantidade, quando comparada àquela registrada na safra 2022/2023 de 2,32 milhões de toneladas, representa um aumento de 25,16%. No acumulado desde 1º de abril, a fabricação do adoçante totaliza 6,97 milhões de toneladas, contra 5,06 milhões de toneladas do ciclo anterior (+37,70%).

Na segunda metade de maio, 2,08 bilhões de litros (+2,35%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 1,18 bilhão de litros (-6,38%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 906,99 milhões de litros (+16,44%). No acumulado desde o início do atual ciclo agrícola até 1º de junho, a fabricação do biocombustível totalizou 5,77 bilhões de litros (+11,12%), sendo 3,39 bilhões de etanol hidratado (-5,17%) e 2,37 bilhões de anidro (+47,24%).

Do total de etanol obtido na segunda quinzena de maio, 10% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 210,64 milhões de litros neste ano, contra 156,79 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2022/2023 — aumento de 34,35%. No acumulado desde o início da safra, a produção de etanol de milho atingiu 907,62 milhões de litros — avanço de 52,19% na comparação com igual período do ano passado.