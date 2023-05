Volume de açúcar programado para exportação nos portos passa de 3 mi t

O total de navios que aguarda para embarcar açúcar nos portos brasileiros estava em 79 na semana encerrada em 03 de maio, ante 61 na semana anterior (26 de abril), de acordo com levantamento realizado pela agência marítima Williams Brasil. Conforme o relatório, foi agendado carregamento de 3,426 milhões de toneladas de açúcar, ante 2,536 milhões na semana anterior.

Pelo Porto de Santos (SP) deve ser carregada a maior parte (2,732 milhões de toneladas). Depois aparecem o porto de Paranaguá, no Paraná (615.748 toneladas) e Maceió, nas Alagoas (79.211 toneladas). A carga de açúcar a ser exportada consiste da variedade VHP. O relatório da agência leva em conta as embarcações já ancoradas, as que estão em largo esperando atracação e ainda as com previsão de chegada até o dia 04 de julho.

Exportação

A receita diária média obtida com as exportações brasileiras de açúcar e outros melaços atingiu US$ 25,564 milhões em abril, com 18 dias úteis, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Já o volume médio diário de exportações chegou a 53,977 mil toneladas no mês. Foram exportadas 971.593 toneladas de açúcar em abril, com receita de US$ 460,168 milhões e um preço médio de US$ 473,60 por tonelada.

Na comparação com a média diária de abril de 2022, de US$ 26,805 milhões, houve queda de 4,6% no valor obtido diariamente pelas exportações de açúcar em abril de 2022. Em volume, houve recuo de 22,1%, ante as 69,306 mil toneladas diariamente embarcadas em abril de 2022. Já o preço médio subiu 22,5%, ante os US$ 386,80 por tonelada verificados em abril de 2022.

Em volume, a exportação de açúcar em abriu caiu 26% na comparação com as 1,316 milhão de toneladas embarcadas no mesmo mês de 2022. Já a receita diminuiu 9,62% na comparação com os US$ 509 milhões obtidos em abril de 2022.