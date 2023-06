Volume de carne de frango exportada em junho deste ano avança mais que faturamento em relação a junho/22

O analista da SAFRAS & Mercado, Fernando Henrique Iglesias explica que o volume que o Brasil vem exportando ao longo deste ano é ‘fantástico’, e é preciso colocar este produto para fora do país, já que o Brasil está com um nível de produção de carne de frango considerado alto.

“Por conta disso, vale sempre aquele alerta de que é preciso redobrar os cuidados em relação à influenza aviária. Isso pode dar uma dor de cabeça enorme em relação a alguns acordos bilaterais que o Brasil tem firmado. Monitorar o avanço da influenza aviária no Brasil é fundamental, e mais do que isso, manter a doença longe das granjas comerciais, já que qualquer sobressalto das exportações, que fique 15 a 20 dias sem exportar, já pode virar o mercado interno de ponta-cabeça, fazendo os preços derreterem”, aponta Iglesias

A receita obtida com as exportações de carne de frango até esta quarta semana do mês de junho, US$ 687.661,607, representou 78,49% do total arrecadado em todo o mês de junho de 2022, que foi de US$ 876.034,455. No caso do volume embarcado, as 344.201,546 toneladas são 86,53% do total registrado em junho do ano passado, quantia de 397.746,083 toneladas.

O faturamento por média diária até a esta semana de junho foi de US$ 42978,850, quantia 3,00% a mais do que o registrado em junho de 2022. No comparativo com a semana anterior, houve retração de 5,9% quando comparado aos US$ 45.714,631 vistos na semana anterior.

No caso das toneladas por média diária, foram 21.512,596, houve elevação de 13,6% no comparativo com o mesmo mês de 2022. Quando comparado ao resultado no quesito da semana anterior, observa-se recuo de 5,2% em relação às 22.709,043 toneladas da semana anterior.

Já o preço pago por tonelada, US$ 1997,845, é 9,3% inferior ao praticado em junho do ano passado. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, representa diminuição de 0,75% no comparativo ao valor de US$ 2013,058 visto na semana passada.