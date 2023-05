Volume exportado de carne bovina encerra mês de abril/23 com 110,3 mil toneladas

Nesta terça-feira (02), a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) reportou que o volume exportado de carne bovina atingiu 110,3 mil toneladas até a quarta semana de abril/23. No ano anterior, o volume total exportado no mês de abril ficou em torno de 157,3 mil toneladas em 22 dias úteis.

A média diária exportada na quarta semana de abril ficou em 6,1 mil toneladas e teve uma queda de 26,00%, frente ao observado no mês de abril do ano anterior, que ficou em 8,2 mil toneladas.

O desempenho das exportações ainda segue comprometidas pelo embargo da China ao produto brasileiro devido ao caso atípico de vaca louca no Pará. Porém, a expectativa de mercado é que os dados das exportações comecem a mostrar volumes melhores no mês de maio.

O preço médio do produto na quarta semana de abril ficou de US$ 4,786 mil por tonelada, na qual teve uma queda de 22,9% frente aos dados divulgados em abril de 2022, em que os preços médios registraram o valor médio de US$ 6,208 mil por tonelada.

O valor negociado para o produto na quarta semana de abril ficou em US $ 528,184 milhões, tendo em vista que o preço comercializado durante o mês de abril do ano anterior foi de US$ 977,022 milhões. A média diária ficou em US $ 29,343 milhões e registrou uma queda de 42,9%, frente ao observado no mês de abril do ano passado, que ficou em US$ 51,442 milhões.