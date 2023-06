Volume exportado de carne suína alcança 56,6 mil toneladas até a terceira semana de junho/23

Nesta segunda-feira (19), a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Governo Federal informou que o volume exportado de carne suína fresca e congelada atingiu 56,6 mil toneladas nos 11 dias úteis de junho de 2023.No mesmo período do ano anterior, o volume exportado ficou em 83,3 mil toneladas em 21 dias úteis.

Com relação à média diária, na terceira semana de junho/23 o volume ficou com 5,1 mil toneladas e houve avanço de 29,7% no comparativo com o mesmo mês de 2022, que ficou em 3,9 mil toneladas.

A receita obtida até a terceira semana de junho/23 com as exportações de carne suína foi de US$ 146,099 milhões, sendo que no mesmo período do ano anterior o faturamento finalizou o mês com US$ 202,636 milhões. Já a média ficou em US$ 13,281 milhões e representa um avanço de 37,6% frente ao montante obtido em junho de 2022, que foi de US$ 9,649 milhões.

Já o preço pago por tonelada está próximo de US$ 2,579 mil por tonelada, o resultado é 6,1% superior ao praticado em junho do ano passado, que ficou em US$ 2,430 mil por tonelada.