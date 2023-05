Volume programado para exportação de açúcar nos portos cresce para 3,6 mi t

O total de navios que aguarda para embarcar açúcar nos portos brasileiros estava em 79 na semana encerrada em 10 de maio, mesmo número da semana anterior (03), de acordo com levantamento realizado pela agência marítima Williams Brasil. Conforme o relatório, foi agendado carregamento de 3,605 milhões de toneladas de açúcar, ante 3,426 milhões na semana anterior.

Pelo Porto de Santos (SP) deve ser carregada a maior parte (2,849 milhões de toneladas). Depois aparecem o porto de Paranaguá, no Paraná (658.848 toneladas) e Maceió, nas Alagoas (96.953 toneladas). A carga de açúcar a ser exportada consiste da variedade VHP (3,58 milhão de toneladas), e TBI (25 mil toneladas).

O relatório da agência leva em conta as embarcações já ancoradas, as que estão em largo esperando atracação e ainda as com previsão de chegada até o dia 04 de julho.

Moagem de cana cresce no início da safra 2023/24

Conforme novo relatório de acompanhamento da safra da União da Indústria da Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), o volume de cana moída na safra 2023/24 aumentou 18,82% no Centro-Sul, atingindo 34,818 milhões de toneladas entre 1o de abril de 2023 até 1o de maio de 2023, ante 29,302 milhões de toneladas no mesmo período de 2022/23.

A produção de açúcar aumentou 43,65%, totalizando 1,531 milhão de toneladas, contra 1,066 milhão. A produção de etanol total cresceu 17,45%, atingindo 1,756 bilhão de litros. Já a produção de anidro aumentou 161,17%, para 634 milhões de litros, enquanto a de hidratado diminuiu 10,42%, para 1,122 bilhão de litros.

A proporção de cana colhida direcionada para a produção de açúcar na safra 2023/24 está em 41,61%, ante 35,30% na temporada passada. Já o mix do etanol diminuiu de 64,70% para 58,39%.