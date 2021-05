A Air France, se lançou pioneira em tornar as viagens aéreas mais sustentáveis. No último dia 18 de maio, às 15h40 locais do aeroporto Charles de Gaulle, o voo AFR-342, da Air France saiu de Paris com destino à Montreal, no Canadá, levando pela primeira vez em seus tanques combustível sustentável (SAF). Essa foi a primeira viagem de longo curso movida a SAF feito de óleo de cozinha produzido na França.

O voo foi realizado em 6 horas e 46 minutos pelo Airbus A350 de matrícula F-HTYI. Para efetuar a façanha, a Air France-KLM se associou à empresa Total, ao fabricante de aeronaves Airbus e à operadora de aeroportos ADP em uma parceria que visa tornar as viagens aéreas mais ecologicamente corretas num futuro próximo.

A legislação francesa exige que as aeronaves usem pelo menos 1% de SAF até 2022 para todos os voos com origem na França. A Europa pretende aumentar gradualmente o uso para 2% até 2025 e 5% até 2030, como parte do Acordo Verde Europeu e espera-se que esses biocombustíveis reduzam significativamente os níveis de dióxido de carbono.

O SAF atualmente é produzido principalmente a partir de biomassa, como vegetais não utilizados ou óleos de cozinha. Os tanques de combustível do avião são preenchidos com uma mistura de querosene e 16% de biocombustível. Segundo Jean-Baptiste Djebbari, Ministro Adjunto dos Transportes na França, as companhias aéreas têm realizado experimentos com o SAF, mas aplicá-lo em larga escala é um desafio, já que é muito mais caro do que o querosene comum. Além disso, a Airbus está realizando várias séries de testes para certificar que os aviões voem de forma segura com 100% SAF nas próximas décadas.

A Airbus também instalou postos de abastecimento de SAF em suas instalações industriais para que possam ser usados ​​durante a produção e testes de novos aviões, bem como para entregas de aeronaves. A empresa já manifestou o interesse em descarbonizar todas as suas operações industriais num futuro próximo.