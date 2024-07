Voo da Embraer é desviado de rota  após passageiro fazer xixi no corredor

Voo AA3921, operado pela American Eagle de Embraer E170 é desviado após passageiro fazer xixi no corredor. A aeronave degolou de Chicago, Illinois, para Manchester, New Hampshire, porém acabou sendo desviado para Buffalo, no estado de Nova York, após um passageiro se levantar, abaixar as calças e começar a fazer urinar no corredor da aeronave.

A Procuradora dos EUA, Trini E. Ross, anunciou hoje (04) que Neil McCarthy, de 25 anos, do Oregon, foi preso e acusado por uma denúncia criminal de exposição indecente, que prevê uma pena máxima de seis meses de prisão e uma multa de US$5 mil dólares; o equivalente em R$ 27.420,50.

O Procurador Assistente dos EUA, Charles M. Kruly cuida do caso. E declarou, segundo a denúncia, que “no dia 3 de julho de 2024, a Polícia da Niagara Frontier Transit Authority (NFTA) foi chamada ao Portão 2 do Aeroporto Internacional de Buffalo Niágara, para responder a uma denúncia feita por um voo da American Airlines de que um homem se expôs e urinou no corredor da aeronave enquanto o avião estava em voo”.

McCarthy se apresentou ao perante o juiz Jeremiah J. McCarthy, e responderá o processo em liberdade.