O primeiro voo da conexão direta São Paulo-Bonito será realizado nesta quinta-feira (2). A partir de então, serão dois novos voos semanais ligando os aeroportos de Congonhas (CGH) e de Bonito (BYO), sempre às quintas-feiras e domingos.

“Estamos muito felizes de poder inaugurar esse voo inédito vindo de um dos principais aeroportos de São Paulo, maior mercado emissor brasileiro, para o melhor destino de ecoturismo do país. Este é um marco do acesso aéreo para nosso destino que vai abrir novas possibilidades, nova concorrência e mais opções para os visitantes. E vamos fazer uma pequena festa para recepcionar o primeiro grupo de turistas que vai desembarcar na próxima quinta-feira no aeroporto de Bonito, juntamente com o staff da GOL, jornalistas e influenciadores para potencializar a divulgação desse voo”, ressalta Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS).

O novo trecho é inédito na história do Mato Grosso do Sul. Em Congonhas, a decolagem está prevista para às 12h40, e a aterrissagem em Bonito, às 13h40. A saída do novo destino acontecerá às 14h20, com pouso na capital paulista às 17h15 (horários locais). Os voos serão operados com o jato Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros. As passagens já estão à venda no site da Gol Linhas Aéreas.

TURISMO RESPONSÁVEL

Localizado a aproximadamente 280 km de Campo Grande, Bonito se tornou referência mundial em turismo responsável e sustentável. Considerado polo de ecoturismo, o município destaca-se como o principal da região turística Bonito – Serra da Bodoquena, que é destino de ecoturismo e turismo de aventura com preservação ambiental, gestão pública focada na sustentabilidade e capacidade de carga controlada.

A preservação ambiental, a gestão pública focada na sustentabilidade e a capacidade de carga controlada são destaques do destino. O voucher único, sistema desenvolvido pelo município de Bonito para monitoramento da capacidade de carga e que é modelo no mundo todo, é um dos responsáveis pela organização da atividade aliada à profissionalização da gestão e equipamentos turísticos.

Suas principais atrações são as belíssimas paisagens naturais, as flutuações e mergulhos em rios de águas cristalinas, praias de água doce, cachoeiras, grutas, cavernas, dolinas, abismos, fauna e flora exuberantes.

Na região existem mais de 40 atrativos prontos para surpreender todos os turistas com flutuações em águas incrivelmente cristalinas, cavernas encantadoras, dolinas cheias de pássaros, esportes de aventura e banhos de cachoeira revigorantes. Se um atrativo não pode operar por questões de segurança e visibilidade, como ocorre em qualquer chuva intensa, existem outras opções em perfeitas condições para que o turista possa desfrutar de um passeio tão incrível quanto o outro.

Inovação e sustentabilidade são investimentos constantes da região turística, além de boas práticas no atendimento ao turista e no relacionamento com a comunidade. Bonito foi eleito por 16 vezes o “Melhor Destino de Ecoturismo” do Brasil pelos leitores da revista especializada Viagem e Turismo, uma das principais publicações de turismo do país. O destino também já ganhou o prêmio de turismo responsável, o World Responsible Tourism Awards, em 2013.