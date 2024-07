Voos sem escala saindo de Campo Grande para Belo Horizonte; a partir de setembro

A Companhia Aérea Azul informou que novos voos do Aeroporto de Campo Grande serão diretos para Belo Horizonte a partir de setembro. Anteriormente, tal rota incluía escala em outros destinos, como São Paulo.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Azul, Fábio Campos, a partir de setembro, a população poderá contar com novas possibilidades de conexões, com voos diretos três vezes por semana.

“É um prazer para a Azul anunciar essa rota. A gente conecta agora Campo Grande não só ao principal hub da Azul, que é Campinas, mas também ao nosso segundo hub”, disse Fábio.

Atualmente, os destinos atendidos pelo aeroporto são: São Paulo-Guarulhos/SP, São Paulo-Congonhas/SP, Campinas-Viracopos/SP, Brasília/DF, Goiânia/GO, Cuiabá/MT e Curitiba/PR.