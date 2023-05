Votação no TSE para cassação de Deltan durou cerca de um minuto

A cerimônia teve a assinatura de posse da primeira mulher superintendente da Sudeco desde sua criação em 1967

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, empossou, ontem (17), a nova superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto.

A cerimônia teve a assinatura simbólica de posse da primeira mulher a comandar a Sudeco (Superintência de Desenvolvimento do Centro-Oete) desde sua criação em 1967.

A superintendente agradeceu o convite de liderar a autarquia e reiterou o compromisso com o desenvolvimento do Centro-Oeste.

“Queremos, por meio da aplicação de recursos, promover o progresso na Região. São mais de 17 milhões de habitantes que precisam de emprego e renda. É inadmissível estado rico com gente pobre”, declarou.



Também participaram da cerimônia a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, e César Moura, representando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Rose também defendeu o fim da desigualdade social na região central do Brasil com incentivos à agricultura e à educação.

“Nós vamos trabalhar para fortalecer os fundos de investimento da Sudeco, para chegar cada vez mais aos pequenos empresários e, também, em parceria com os bancos administradores, encontrar outras formas de investimentos. Queremos incentivar a educação na região por meio do FCO Estudantil, fortalecer a agricultura familiar dessa região que tem um enorme potencial de desenvolvimento”, pontuou.

Simone Tebet cumprimentou a nova superintendente e enfatizou a força da mulher na política. Ela lembrou da luta de Rose durante sua jornada como parlamentar pelas causas femininas e se colocou à disposição para trabalhar nos próximos anos em políticas que aumentem os recursos não só para a Sudeco, como para a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Superintendência o Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

“O teto de gastos deste ano nos impede de investir tanto quanto gostaríamos, mas no ano que vem queremos aumentar os investimentos nessas três regiões. Precisamos levar investimento onde mais precisa e reduzir a desigualdade regional”, disse.

Simone Tebet também lembrou a passagem do pai como Superintendente da Sudeco. “Meu pai, Raméz Tebet, comandou a Sudeco em 1987 e eu sei dos desafios que ele enfrentou para trazer recursos para nossa região. E hoje, estou aqui vendo a primeira mulher à frente dessa autarquia, e isso me enche de orgulho. Tenho certeza de que Rose tem competência e fará um trabalho excepcional como superintendente”, ressaltou.

Já Waldez Góes lembrou a carreira da superintendente e reafirmou o compromisso com a autarquia. “Parabenizo aqui a Rose, ela que tem uma longa jornada política e entende do diálogo democrático, proposto pelo Presidente Lula, nesse diálogo para a reconstrução do Brasil. Você tem um parceiro de primeira hora. Não faltará de mim o apoio integral a Rose e equipe que está sendo montada para tocar aquilo que é responsabilidade histórica desta superintendência”, assegurou.

Ele aproveitou a ocasião para reiterar as parcerias do Ministério com as instituições financeiras. “Como a Rose já mencionou, precisamos da ajuda dos Bancos não só pela administração e aplicação dos recursos do FCO e FDCO, mas também por outras formas de financiamentos. Uma das prioridades do governo hoje é a irrigação”, informou.

O ministro disse ainda que, até o momento, trabalha com apenas 8 milhões de hectares irrigados e há 55 milhões de hectares com capacidade para investimento em irrigação, que vai gerar milhões de postos de emprego e impulsionar a produção de toneladas de alimentos. “O Brasil hoje ocupa o 4º lugar em produção alimentar e acreditamos que há grande potencial para se tornar o maior produtor de alimentos do mundo”, finalizou.

Assine o Correio do Estado