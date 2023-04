“Vou poupar alguém”, diz técnico do Grêmio sobre jogo da Copa do Brasil

Renato Portaluppi avisou: – Vou poupar! Ou seja, o Grêmio terá time misto contra o ABC em partida pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (27), em Porto Alegre.

O técnico vem reclamando dos desfalques por lesões, calendário, indisciplina e até sobre a tentativa da influência de empresários no elenco gremista. “O Grêmio tem comando”, apontou após a última derrota.

O jogo, às 21h30, ficou espremido entre duas partidas fora do Brasileirão. Teve a derrota para o Cruzeiro, em Minas, e no domingo(30) jogará contra o Cuiabá.

O Grêmio pode perder por um gol de diferença que estará classificado para as oitavas. No duelo de ida, o time gaúcho venceu por 2×0.

“O desgaste é muito grande”

O treinador avisou que tem vários problemas com lesões, pois o “desgaste é muito grande. Vou poupar alguém. O jogo vai ser difícil”.

O técnico também não tem gostado do comportamento do goleiro Adriel. O titular perdeu o posto no jogo contra o Cruzeiro e tem treinado com o time sub-20. O motivo seria indisciplina. Fábio está recuperado de lesão e, provavelmente, será uma segunda opção contra o ABC.

O volante Pepê também não jogará. Ele segue lesionado e tem volta prevista somente para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 7 de maio. Reinaldo e Felipe Carballo também estão fora.

Na manhã de hoje, o nosso elenco concluiu mais um dia da preparação para o confronto com ABC. Os trabalhos realizados foram de troca de passes, transição entre os setores e finalizações no gol.

O time misto pode ser: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva e Bitello; Nathan, Cristaldo e Zinho; Luis Suárez.

Serviço

Grêmio e ABC jogam pela Copa do Brasil, nesta quinta (27), às 21h30 na Arena do Grêmio.