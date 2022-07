O ex-prefeito de Costa Rica – MS, empresário Waldeli Santos Rosa (MDB), abriu um canal de diálogo com o segmento jovem, através de entrevista concedida ao Podcast “Entrevistando” do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Em entrevista aos jovens apresentadores, Julia Barreto e Kim Douglas, Waldeli falou sobre política, disse que a polarização entre a esquerda e a direita é ruim para a democracia brasileira e defendeu o voto impresso, mesmo sem acreditar em fraude nas votações.

“A terceira via não tem mais tempo para ser viabilizada”, avaliou ao apontar que o presidente Jair Bolsonaro tinha tudo para estar melhor posicionado, mas encontrou dificuldades na hora da condução do processo político.

Ele defendeu ainda o nome do ex governador André Puccinelli (MDB) para disputa do governo do estado e da senadora Simone Tebet (MDB) para a presidência da República no primeiro turno.

Os jovens apresentadores questionaram Waldeli sobre as suspeitas de fraudes levantadas por bolsonaristas contra as urnas eletrônicas. “Não acredito em fraudes, mas o voto impresso seria importante”.

Waldeli defende o voto impresso como solução ao impasse envolvendo o Planalto e o TSE – Tribunal Superior Eleitoral – com relação a urna eletrônica. “Se o povo quer voto impresso caberia ao TSE aceitar o voto impresso. Vai custar mais? Vai. Mas se estamos gastando R$ 50 bilhões para recuperar a economia, que custa gastar mais R$ 2 bilhões para que as eleições fossem mais tranquilas. O voto impresso seria a melhor saída para o país”, opinou.

O ex-prefeito também foi questionado sobre sua experiência de administrar Costa Rica por quatro mandatos. “Algo raro. Mas acho que consegui mostrar que é possível levar para a vida pública, os ensinamentos da vida privada. Ter poucos funcionários, com a remuneração merecida e que produzem muito para o município”, explicou.

Kim Douglas citou a baixa rejeição de Waldeli, identificada nas pesquisas para entrar no tema sobre candidatura. “Estou andando o andar da carruagem. Mesmo que convocado aos 48 minutos do segundo tempo, estou pronto para entrar no campo de jogo e tentar levar uma proposta para o sul-mato-grossense”, garantiu.

“É importante alguém no Senado que tenha um olhar para os quatro cantos do Estado. Só olhar o agro, ou só olhar o municipalismo não é suficiente. Precisamos de senadores que olhem o agro, municipalismo, saúde, educação e principalmente inclusão social. O Brasil tem uma camada muito grande de pessoas nas classes D e E que precisam ser incluídas na sociedade ”, ressaltou Waldeli.

Para o ex-prefeito, é preciso que a sociedade deixe de lado o rótulo de esquerda ou direita e carregue mais patriotismo em suas ações. “Precisamos de liberdade com responsabilidade”, defendeu ao lembrar que quando prefeito, resgatou nas escolas, a prática da formatura e o canto do hino nacional como forma de manter a ordem e disciplina.

Ele avaliou também o cenário político com os pré-candidatos a governador e apontou dificuldades para Eduardo Riedel conseguir boa votação em Campo Grande e no seu entorno, onde estão concentrados cerca de 40% do eleitorado do estado.

“Quem tem votos na Capital, torna se candidato muito forte” afirma Waldeli ao apontar chances nas pré-candidaturas do ex-governador e ex-prefeito de Campo Grande, André Puccinelli, do também ex-prefeito da Capital Marquinhos Trad e da deputada Federal Rose Modesto.

Waldeli concluiu a entrevista agradecendo o dinamismo dos jovens jornalistas e disse: “espero que nessas eleições o cidadão possa ir as ruas com liberdade para escolher seus candidatos”.