Pela primeira vez, nesta campanha eleitoral, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Walter Benedito Carneiro (PP) gravou um vídeo pedindo votos para o seu filho e candidato a deputado federal Walter Carneiro Júnior.

No vídeo, Carneiro conclama o eleitor a pedir votos a amigos, familiares e vizinhos a fim de eleger o filho como um dos representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Na prática, a ideia é ampliar ainda mais a densidade eleitoral de Walter Carneiro Júnior, cujo comando de sua campanha vem fazendo um grande trabalho de divulgação de sua agenda de visitas aos bairros da Capital e a todos os municípios do Estado.

O ex-presidente da Assembleia carrega em sua bagagem política um grande currículo, incluindo a emancipação político-administrativa de vários municípios e a criação da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) com sede em Dourados, principal reduto eleitoral da família.

“Ola, eleitores sul-mato-grossenses. Eu sou o Walter pai, fui vereador, fui deputado estadual, fui presidente da Assembleia Legislativa, sou autor da emenda constitucional que criou a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Hoje, eu vim aqui falar do Waltinho, meu filho. Quero dizer a vocês que ele está preparado para ser deputado”, destaca o ex-parlamentar, que ficou famoso pela sua passagem na política sul-mato-grossense devido a grandes projetos aprovados e que muitos dos quais são leis em vigor.

Na gravação, o “pai coruja”, lembra que Walter Carneiro Júnior exerceu importantes cargos públicos, tendo sido assessor parlamentar em Brasília, do deputado federal Murilo Zauith, com quem também atuou como secretário de Fazenda na prefeitura de Dourados, como vice-governador e depois se destacou como diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul).

Carneiro justifica a estratégia dizendo que nessa reta final de campanha muita gente ainda não tem candidato definido, por isso a importância dessa grande mobilização de apoiadores e amigos.