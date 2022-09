O trabalho de Walter Carneiro Júnior ao longo de seu mandato na presidência da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) ajudou a melhorar significativamente a vida das famílias que moram na cidade de Naviraí.

Durante a sua gestão, os moradores de uma das principais cidades no contexto socioeconômico de Mato Grosso do Sul foram beneficiados com água tratada e rede de coleta de esgoto doméstico, sistema que de certa forma contribuiu efetivamente com a melhoria dos indicadores, fruto de importantes investimentos na área de saneamento básico.

Os investimentos em sua gestão, que totalizam R$ 25,8 milhões, além de levar mais saúde e qualidade de vida para as famílias do município, uma vez que o saneamento constitui um importante meio de prevenção a doenças, impactaram positivamente na preservação do meio ambiente.

Esses recursos incluem a execução de obras voltadas ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

“Temos um carinho especial por Naviraí, município que está em nosso planejamento para continuar recebendo os investimentos necessários ao seu desenvolvimento através de recursos extras que pretendemos captar em Brasília a partir do ano que vem”, garante Walter Carneiro Júnior (PP), que é candidato a deputado federal e pretende exercer um mandato municipalista, caso seja eleito em outubro como um dos representantes do Estado no Congresso Nacional.

No final do ano passado, o então presidente da Sanesul esteve com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para autorizar mais de R$ 2,5 milhões em obras de saneamento no município, em ato com a presença da prefeita Rhaiza Matos, importante parceira institucional juntamente com a Câmara de Vereadores.

RECONHECIMENTO

O trabalho exercido por Walter Carneiro Júnior é reconhecido pelos moradores do município, localizado região do Cone Sul do Estado.

Um das pessoas satisfeitas com esse trabalho é Bruna Felipe, funcionária do Hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de MS), beneficiada com a execução que abrangeu 535 metros de rede coletora de esgoto e 32 ligações domiciliares.

Ela relata a importância que obtiveram após a implantação: “Entre outros benefícios, previne doenças e protege o meio ambiente. Aliás, em tempos de pandemia da Covid-19, o acesso ao saneamento é ainda mais relevante”, disse.