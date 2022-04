O deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), em pré-campanha ao sétimo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, disse que avalia o trabalho de Walter Carneiro Júnior à frente da presidência da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) como extremamente positivo.

“Waltinho foi uma das maiores surpresas, foi quem conseguiu fazer todas as políticas essenciais de política pública privada para investir tudo quanto é lugar nesse Mato Grosso do Sul. Eu andei com Waltinho entregando obras de vulto porque saneamento é água tratada e saúde antecipada. Isso ele deixa um legado de um trabalho eficiente, um trabalho extraordinário”, elogiou um dos mais influentes políticos de Mato Grosso do Sul.

No fim da tarde da última sexta-feira (1), o ex-diretor-presidente da companhia de saneamento filiou-se ao PP para postular uma cadeira na Câmara dos Deputados dentro de um amplo projeto que inclui a eleição de Eduardo Riedel (PSDB) para o Governo do Estado e a ex-ministra Tereza Cristina para o Senado nas eleições de 2 de outubro.

Zé Teixeira ressaltou ainda as qualidades de Walter Carneiro Júnior na condução da gestão pública relacionada ao corpo técnico da empresa, que conta com mais de 1.400 colaboradores que atuam desde a sua sede, na Capital, e em suas 68 unidades consumidoras.

“A forma com que ele tratou os funcionários de carreira da empresa. A forma educada e elegante, a cobrança, levantar o destino para que as pessoas do quadro da empresa efetivamente mostrem a qualidade que eles têm para fazer uma Sanesul séria, trabalhadora e eficiente, isso tem em todas as cidades do estado de Mato Grosso do Sul, que a Sanesul é a gestora”, acrescentou.

O deputado tucano falou ainda sobre o futuro político do advogado, cuja principal base eleitoral é Dourados, segunda maior cidade do Estado.