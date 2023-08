Walter Carneiro Júnior destaca setor agrícola de MS como exemplo global

O secretário-adjunto de Meio Ambiente, Walter Carneiro Júnior, ressaltou nesta sexta-feira (18) o importante momento do setor agrícola de Mato Grosso do Sul, destacando principalmente o fato de ser exemplo como modelo global no estímulo ao desenvolvimento sustentável, o que deve eleva-lo a posição de 1º Estado Carbono Neutro do Brasil.

A manifestação surge no momento em que o cientista indiano, Rattan Lai, sugeriu, durante conferência na 78.ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia (Soea), realizada em Gramado (RS), que o programa brasileiro de ABC (Agricultura de Baixo Carbono) sirva como modelo para outros países pobres e em desenvolvimento.

Radicado nos Estados Unidos, Rattan Lai, co-laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 2007 e vencedor do Prêmio Mundial da Alimentação em 2020, disse que o sucesso do programa ABC precisa ser traduzido, extrapolado e amplificado para países em desenvolvimento ao redor do mundo.

“O milagre do Cerrado é um exemplo do que pode ser feito na África. Acredito que os países dos Brics, juntos, podem fazer uma grande diferença”, afirmou Rattan Lai.

Em consonância com essa avaliação positiva por parte do cientista internacional, Walter Carneiro Júnior fez questão de destacar as condições propícias em Mato Grosso do Sul, que resultaram do ímpeto impulsionado no setor.

Essa meta foi transformada em política pública com a Lei Estadual n° 4.555, de 15 de julho de 2014, que instituiu a PEMC (Política Estadual de Mudanças Climáticas) em Mato Grosso do Sul e o (PROCLIMA Plano Estadual MS Carbono Neutro).

Esse avanço, segundo ele, é atribuído, principalmente, aos incansáveis esforços do governo estadual em direção à transformação do Estado em um território reconhecido globalmente como Carbono Neutro até 2030.

“O setor agrícola de Mato Grosso do Sul está vivenciando um momento de extrema importância, sendo um exemplo global notável no fomento ao desenvolvimento sustentável. Isso é evidente ao ponto de nos encaminhar rumo à posição de destaque como o 1º Estado Carbono Neutro do Brasil”, disse o secretário-adjunto, ao destacar da mesma forma a posição do país nesta questão como bem avaliou o cientista indiano.

O PROCLIMA tem por objetivo estabelecer um conjunto de ações e medidas de responsabilidade do poder público, das atividades econômicas e da sociedade em geral para que, no âmbito do território sul-mato-grossense, as emissões de gases de efeito estufa sejam neutralizadas a partir de 2030, antecipando assim, em 20 anos, a meta de 2050, estabelecida no Acordo de Paris.

De acordo com o Plano, até o ano de 2030 o Governo de Mato Grosso do Sul irá atingir o estágio de Estado com ELZ (Emissão Líquida Zero), ou Carbono Neutro, por meio de ações coordenadas e integradas e na adoção de medidas contundentes.

ABC

Por meio de juros mais baixos, o Programa ABC financia ações de recuperação de pastagens degradadas, plantio direto na palha e integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), dentre outras práticas conservacionistas e que contribuem para redução das emissões de gases de efeito estufa.