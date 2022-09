O candidato a deputado federal Walter Carneiro Júnior (PP) fará uma grande concentração de apoiadores na próxima segunda-feira (26), em Campo Grande.

O encontro, que ocorrerá às 18h30 no comitê do candidato do PSDB ao Governo do Estado, Eduardo Riedel, na Rua Ceará 2308, fará parte da arrancada final de sua campanha à Câmara dos Deputados.

“Você é nosso convidado para a grande reunião de nossa campanha em Campo Grande. Traga sua família, seus amigos e vizinhos para nos acompanhar e fortalecer o time que formamos ao longo desta campanha. Venha renovar as esperanças acreditando que nosso Mato Grosso do Sul será um Estado mais desenvolvido e melhor para viver”, diz postagem do candidato, em suas redes sociais.

O advogado chega à reta final da campanha bem avaliado entre os candidatos do PP para representar Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional a partir de fevereiro do ano que vem, quando se instala a próxima legislatura.