Candidato a uma cadeira da Câmara dos Deputados, Walter Carneiro Júnior (PP) deseja continuar investindo muito na qualidade de vida das pessoas que moram em Bonito e nas demais cidades de Mato Grosso do Sul, tanto em obras de infraestrutura de saneamento básico quanto em outras áreas da administração pública.

Ex-diretor-presidente da Sanesul, ele levou investimentos que totalizam mais de R$ 11 milhões para uma das cidades turísticas mais badaladas do Brasil e importante no contexto socioeconômico do Estado.

Walter Carneiro Júnior tinha o aval do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e do então secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, para fazer entrega de obras aos municípios do Estado.

Na prática, os benefícios sociais do saneamento básico são notados pelos moradores de Bonito, onde o advogado investiu um total R$ 11.099.475,08 milhões em obras de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário durante a sua brilhante gestão à frente da companhia de 2019 a 2022.

Com seu trabalho, reconhecido nacionalmente no ranking das melhores gestões públicas entre as cinco companhias de saneamento do país, Walter Carneiro Júnior contribuiu decisivamente para a redução dos índices de infecção de doenças, diminuindo os altos custos com tratamentos de saúde, e proporcionou mais saúde e qualidade de vida aos moradores bonitense.

Com isso, o então dirigente proporcionou mais economia de recursos financeiros para o poder público local e preservou o meio ambiente.

Não é à toa que Walter Carneiro Júnior recebeu das mãos do então ministro Gilson Machado (Turismo), o Prêmio Piraputanga de Turismo, em solenidade ocorrida no dia 17 de setembro de 2021, na Câmara de Vereadores da cidade.

“Temos um carinho especial por Bonito. Queremos continuar ajudando essa bela cidade a se desenvolver. Em Brasília, vamos trazer mais recursos para contemplar ainda mais as famílias que moram nesse paraíso, que é um orgulho de nós sul-mato-grossenses e também do Brasil, enfatiza o progressista, que investiu em seu mandato R$ 10.441.867,63 em obras de abastecimento de água no município, onde o serviço já é universalizado.

Desse total, somente a Rota do Saneamento, programa de entrega de obras criado por ele, aplicou R$ 7.795.100,31.

Outros R$ 640.684,20 foram investidos em obras de esgotamento sanitário em um município cujo setor já praticamente universalizado, com área de cobertura de 99%, segundo o plano de investimentos da estatal.

De 2015 até agora, já foram investidos mais de R$ 16,4 milhões em obras de saneamento em Bonito.

Além de melhorar a qualidade de vida de milhares de famílias, o saneamento básico traz uma série de benefícios para um município como é Bonito, com a sua vocação turística, pois a região oferece toda a infraestrutura para quem visita e àqueles que precisam se estabelecer.

Walter Carneiro Júnior disputa uma vaga na Câmara na chapa dos candidatos ao Governo, Eduardo Riedel (PSDB), e ao Senado, Tereza Cristina (PP-MS).