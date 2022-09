Em evento marcado por muita euforia e bateria de samba, na noite de segunda-feira (26), o candidato a deputado federal Walter Carneiro Júnior (PP) pediu maior engajamento de amigos e apoiadores nos dias finais da campanha.

A estratégia é que todos peçam votos a seus familiares, amigos e vizinhos visando consolidar a sua eleição no próximo domingo, dia 2 de outubro, como um dos oito representantes de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Postulante ao cargo pela primeira vez, Walter Carneiro Júnior reuniu um grande público durante o ato político no comitê de campanha na Rua Ceará 2308, em Campo Grande, que contou com a presença dos candidatos ao Governo do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), e ao Senado, deputada federal Tereza Cristina (PP-MS).

A grande festa da arrancada final da campanha na Capital contou com a presença ilustre dos pais do candidato, ex-deputado estadual Walter Benedito Carneiro, e Elizete Vieira Carneiro, e de sua esposa Ana Luíza.

Em discurso, o candidato do PP reafirmou seu compromisso de buscar mais recursos em torno das demandas dos 79 municípios sul-mato-grossenses e defender suas propostas, incluindo o fortalecimento dos programas de geração de renda, saúde e educação, saneamento, agricultura, esporte e lazer.

“Quero agradecer muito as pessoas que acreditaram em mim, que estão empenhadas na nossa campanha, agora é a hora de arregaçar as mangas e fazer o sprinter final”, disse, observando a todos que muita gente ainda está indecisa na disputa pelos cargos proporcionais e que, por isso, é preciso intensificar a campanha à base do corpo a corpo, olho no olho do eleitor a fim de ampliar a sua densidade eleitoral e consolidar uma das vagas na Câmara dos Deputados.

O desejo dele é trabalhar forte junto com os demais integrantes da bancada federal para ajudar o futuro governador Eduardo Riedel no processo de desenvolvimento do Estado.

O ex-diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) chega à reta final da campanha bem avaliado entre os candidatos do PP para representar Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional a partir de fevereiro de 2023.

NOSSO CANDIDATO

O nome de Walter Carneiro Júnior voltou a ser, durante o encontro, alvo de elogios de Riedel e Tereza Cristina, que dizem precisar dele para concretizar o projeto liderado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) de fazer seu sucessor e eleger uma forte bancada na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional (Senado e Câmara).

“O Waltinho é o nosso candidato do Progressistas a deputado federal, que tem um número parecido com o meu, então é tudo fácil, nós estamos todos juntos, né Waltinho?”, tranquilíssimo”, disse Tereza Cristina, ao reafirmar seu compromisso em elegê-lo para substituí-la na Câmara.

Além de enaltecer a capacidade e a competência de Walter Carneiro Júnior, cuja gestão à frente da Sanesul era vinculada a sua Secretaria de Infraestrutura, Riedel também falou de seus compromissos em torno do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

“A dimensão do desafio que nós temos pela frente, mantendo a empresa como Estado, mantendo a nossa administração, mantendo os nossos funcionários, acima de tudo, ganhando capacidade de investimento, para que a gente possa atender a população”, colocou o tucano, que já carimbou a sua vaga no segundo turno das eleições para o governo.