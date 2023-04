Wellington Rato marca e São Paulo supera Ituano na Copa do Brasil

O São Paulo está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor visitou o Ituano pelo jogo de volta da terceira fase da competição e venceu por 1 a 0, com gol do atacante Wellington Rato, no segundo tempo.

O duelo foi de bastante domínio da equipe visitante, que praticamente monopolizou as chances de gol pelos 90 minutos. Pelo lado do Ituano, raras escapadas em lances de contra-ataque, mas sem assustar o goleiro Rafael.

Agora, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe enfrenta o Coritiba, às 16h30, pela terceira rodada da competição nacional.

Novo esquema tático

Dorival apostou em um losango no meio de campo no duelo contra o América, pelo Brasileirão, no último domingo. Para o jogo contra o Ituano, porém, a opção do treinador foi por um 4-3-3, tendo Gabriel Neves, Nestor e Pablo Maia na trinca de meio, Marcos Paulo na direita, Alisson na esquerda e Luciano mais adiantado.

Os primeiros minutos no Novelli Júnior não seguiram o típico roteiro de pressão inicial da equipe mandante. O São Paulo mostrou bastante volume nos minutos iniciais e controlou a partida, sem dar margem para possíveis estocadas do Ituano.

Com mais de 70% de posse de bola, o Tricolor quase marcou em duas oportunidades. Em cruzamento, Rafinha obrigou Jefferson Paulino a espalmar para fora, enquanto Pablo Maia foi outro que fez o arqueiro do Ituano trabalhar, em arremate de fora da área.

⚽️ Entrou e fez! Wellington Rato abre o placar em Itu!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/oh8bGHw0cR — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 26, 2023

Equilíbrio maior

Após resistir à pressão do São Paulo no primeiro tempo, o Ituano começou a se soltar na partida, de modo a controlar parte do ímpeto Tricolor. O time de Itu não chegou exatamente a ser melhor no jogo, mas mostrou algumas de suas credenciais em contragolpes, algo que praticamente não aconteceu no primeiro tempo.

Em busca de maior criatividade na frente, Dorival Júnior promoveu a entrada de Wellington Rato na vaga de Gabriel Neves. O atacante precisou de pouco mais de um minuto em campo para receber pelo lado direito, trazer para o meio e marcar lindo gol da intermediária, sem chances para Jefferson Paulino.

Ituano x São Paulo

Ituano

Jefferson Paulino; Pacheco (Thiaguinho), Rafael Pereira (Marcel), Frazan e Jonathan Silva (Mário Sérgio); Lucas Siqueira, Marcelo Freitas e Rafael Carvalheira (Neto Berola); Eduardo Person, Paulo Victor e Quirino (Rafael Silva) | Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

São Paulo

Rafael; Rafinha (Orejuela), Arboleda, Beraldo e Caio; Gabi (Wellington Rato), Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson (Luan); Marcos Paulo e Luciano (Michel Araújo) | Técnico: Dorival Júnior

Gols: Wellington Rato (17 min 2ºT)

Cartões amarelos: Pacheco e Eduardo Person (Ituano); Rodrigo Nestor, Luciano, Arboleda e Rafinha (São Paulo)

Motivo: jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 25 de abril de 2023 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Novell Júnior, em Itu

Árbitro: Anderson Daronco

Auxiliares: Bruno Boschilia e Jorge Eduardo Bernardi

Árbitro de vídeo: Wagner Reway