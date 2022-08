De hit Wesley Safadão entende muito e a cada lançamento o cantor prova que sabe o que está fazendo. Já disponível nos principais apps de música (ouça aqui) e no YouTube (assista aqui), “Amor ou Esquema”, segundo single pelo selo Potência Music que atingiu 2 milhões views em apenas 2 horas.

Depois da sua estreia no selo Potência Music com o hit “Macetando” lançado há duas semanas ultrapassa 2 milhões de plays no Spotify e 5 milhões de views no YouTube. A novidade de Safadão é uma daquelas músicas para “machucar” o coração, mas que manda a real dos relacionamentos atuais, em que é preciso manter o jogo aberto para ninguém se magoar. Afinal, quem nunca ficou na dúvida se aquele romance é amor ou é só um esquema?

O vídeo da nova música teve registro exclusivo em Manaus, durante apresentação no Garota VIP, contando com toda a energia do público que já tem a letra do novo single nos spoilers divulgado pelo cantor nas redes sociais.