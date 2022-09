Você piscou e Wesley Safadão já está com novidades. No topo das paradas digitais, rádios e paredões com “Amor ou Esquema”, o artista “acertou de novo” e lança “Ao Vivo em Fortaleza – EP 1” em todos os aplicativos de música pelo selo digital Potência Music (ouça aqui) .

O álbum foi gravado há apenas uma semana e a primeira parte do novo projeto, composto por quatro faixas _“Guanabara”, “Farra Sem Limites” com participação de Deavele Santos, “Não Fosse Tão Tarde” com Lucas Aboiador e “Psiquiatra”_, já estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. No YouTube já é possível assistir “Não Fosse Tão Tarde” e “Psiquiatra”. Já no sábado ao meio-dia será liberado o vídeo de “Farra Sem Limte”.

Artista aclamado pelo público, Safadão sabe bem como agradar os fãs, trazendo novidades semana a semana. O “Ao Vivo em Fortaleza” foi um projeto que Wesley Safadão decidiu fazer sem planejar ou divulgar e sem mega estrutura. A gravação foi realizada na semana passada, em um bar de Fortaleza (CE) num formato mais intimista, mas contando com o calor do público. Dois dias depois, no sábado (24), já foi divulgada a primeira faixa no YouTube, a contagiante “Guanabara”, que tem a participação de Alanzim Coreano.

As novas músicas são uma prévia do que está por vir nos próximos lançamentos de Safadão, que vem em uma pegada piseiro, bem pra cima e contagiante, digno de quem faz o público curtir até o último minuto de seus shows no Brasil e pelo mundo.