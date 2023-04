WhatsApp Beta libera uso de mesma conta em vários celulares Android

O WhatsApp Beta para Android vai deixar que o usuário adicione um celular secundário à mesma conta do mensageiro. Até então, era possível vincular computadores ao número, mas outro aparelho celular ou tablet do Robozinho estava disponível para um grupo restrito de testadores.

A ideia é permitir o uso de um único perfil em dois ou mais aparelhos simultâneos, como o celular pessoal e o do trabalho ou um celular e um tablet. Isso permitiria alternar entre dispositivos móveis sem perder as conversas do aparelho original e com sincronização em tempo real entre eles.

Na prática, você poderia mandar mensagem do Zap instalado em um Galaxy S23 e visualizá-la no seu Motorola G23 de maneira independente. Não seria preciso desconectar de nenhum dos dois e as conversas e mídias apareceriam em ambos, sem a necessidade de uma conexão ativa com a internet do celular principal.

O chamado “Companion Mode” será expandido para todos os testadores da versão Beta para Android — antes, apenas alguns selecionados tinham sido contemplados. A novidade foi demonstrada em novembro de 2022 como parte de uma grande reformulação do mensageiro da Meta.

Neste caso, o segundo celular precisa ser obrigatoriamente um Android, pois o “Modo Companheiro” não está disponível para iOS. Se for o inverso — você já tiver um iPhone e precisar conectar um Android —, então será possível fazer o vínculo, pois o recurso está disponível no sistema operacional do Google.

Como vincular um celular secundário no WhatsApp?

No seu celular secundário, baixe a versão Beta mais recente do WhatsApp Beta (Android); Toque no menu flutuante na tela de registro e localize a opção “Vincular um dispositivo”; Abra o WhatsApp no seu dispositivo principal, toque em Configurações > Dispositivos vinculados; Aponte a câmera do celular secundário para escanear o QR Code do dispositivo principal.

Agora, é só aguardar o app fazer a sincronização do histórico de conversa com o novo aparelho adicionado.

WhatsApp em múltiplos celulares

O Modo Companion não tem todos os recursos do aparelho original, então significa que haverá limitações para os celulares secundários. Não é possível, por exemplo, gerenciar listas de transmissão nem postar uma atualização de status do dispositivo vinculado.

Segundo o site WABetaInfo, será possível vincular até quatro dispositivos secundários ao mesmo tempo, o que pode ser uma boa vantagem para micro e pequenas empresas. Além disso, todas as trocas de mensagens, arquivos e chamadas continuam com a criptografia de ponta a ponta.

Para testar a novidade, é obrigatório ser inscrito no programa de testes do WhatsApp e ter a versão Beta mais recente instalada no dispositivo. Em janeiro, o app implementou uma nova interface de carregamento na tela de conexão em múltiplos dispositivos. O novo visual era mais amigável que a interface anterior, apresentando informações de forma mais clara.

Na segunda-feira (10), a versão Beta também liberou o usuário para adicionar contatos sem precisar de outro app, graças a um menu dedicado para a edição de informações de números salvos. Essa troca deve dispensar o uso da agenda do celular, pois a mudança seria gravada na própria conta do proprietário.