Depois de receber autorização do Banco Central no ano passado, o Whatsapp inaugurou nesta terça (4) no Brasil sua ferramenta de pagamentos entre pessoas físicas. Segundo a empresa, o serviço será disponibilizado gradualmente para todos os usuários do país nas próximas semanas. Por enquanto o recurso estará disponível apenas para pessoa física, o sistema dedicado a empresas deve ser ativado no futuro, quando receber aprovação.

De acordo com o anúncio oficial à imprensa, os pagamentos serão disponibilizados primeiro para cartões de débito, pré-pago ou combo do Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e Woop Sicredi – todos com bandeira Visa ou Mastercard.

O modelo é habilitado pelo Facebook Pay e operado pela Cielo, com as transferências sendo protegidas por múltiplas camadas de segurança que incluem o uso de PINs e biometria em aparelhos que possuem o recurso. Por enquanto, a empresa estabeleceu limite para que as transações fossem realizadas. Inicialmente só serão permitidas a realização de 20 transações ao dia pelo usuário, com um limite de mil reais por transação e cinco mil reais por mês, mas os bancos parceiros podem reduzir este percentual. As transferências em si são muito simples.

Depois de fazer o cadastro devido nas configurações, o usuário seleciona uma pessoa para enviar o dinheiro e seleciona a opção de pagamento. Ao ser realizado o envio, o WhatsApp exibe na conversa com o remetente o pagamento sendo feito.

Resta saber se os usuários irão aderir ao novo método de pagamento, já que atrelar esses dados pode significar dar a empresa, que já enfrentou um escândalo na venda de dados, ainda mais informação. Num mundo onde a maioria das transações financeiras já são digitais, resta saber quem ainda não se importa de alimentar a indústria de venda de dados.