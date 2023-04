Whindersson Nunes nocauteia polonês em evento de boxe para famosos na Inglaterra

O comediante brasileiro Whindersson Nunes nocauteou o rapper polonês Filipek em luta válida pelo torneio de boxe High Stakes, que reúne celebridades de todo o mundo. O combate foi realizado neste sábado (22), em Londres, na Inglaterra.

Whindersson Nunes stops Filipek with a body shot! #KingPynQF pic.twitter.com/S2WZiUjxhM — NoSmokeSport (@NoSmokeSport) April 22, 2023

Contando com o apoio da torcida brasileira, que marcou presença em peso na OVO Arena, o influenciador nascido no Piauí precisou de apenas dois rounds para colocar no adversário “na lona” e se garantir na semifinal do torneio.

O próximo combate de Whindersson Nunes, valendo um lugar na final do High Stakes, está marcado para o dia 3 de junho. Ele encara o youtuber King Kenny.